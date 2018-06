Geen ticket, maar toch tuft deze Duitser met een stokoude tractor naar Rusland

"Hallo Moskau!" staat in grote letters op de tractor van Hubolt Wirth. Daarmee is zijn doel duidelijk. Met een snelheid van een 20-tal kilometer per uur naar Rusland tuffen. Daar heb je geduld en tijd voor nodig. Toevallig twee zaken die Hubolt Wirth wel heeft.

De Duitser rijdt in een 70 jaar oude tractor naar Moskou om er het wereldkampioenschap voetbal bij te wonen. Hij heeft een gezellige caravan gebouwd waarin hij slaapt en eet. Ook een degelijke fiets heeft hij bij. Hubolt heeft gezelschap van zijn hond Hexe, die in de tractor gewoon op zijn schoot zit, of op een bankje naast hem. Hij kon een ticket bemachtigen voor de match Frankrijk-Denemarken, al had hij liever een match van de Duitsers gezien. Hubolt hoopt ter plaatse nog iets te kunnen regelen, maar het ziet er vooral naar uit dat voor hem de reis belangrijker is dan het einddoel. Overal waar hij komt met zijn tractor neemt hij ruim de tijd om van de landschappen te genieten en met de lokale bevolking te praten. Of hond Hexe ook van voetbal houdt, is niet geweten.