Moet u de stekkers nog uittrekken en 9 andere dingen die u moet weten over onweer

Met maxima tot 27 graden krijgen we een mooi weekend. Toch kunnen bewolking, lokale buien en onweer mogelijk wat roet in het eten gooien. De voorbije weken hebben we al heel wat waarschuwingen voor onweer gekregen. Maar waaraan hebben we dat te danken? En hoeveel water bevat zo’n dreigende onweerswolk die plots aan de horizon ­opstijgt? En moeten we de stekker nu uittrekken bij een eerste flits? Je leest het hier tussen twee buien en een paar duizend bliksemflitsen in.