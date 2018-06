Lonenaar Kris Beckers versterkt band tussen België en Oekraïne als ereconsul

Borgloon -

Sinds vorig jaar combineert Kris Beckers (39) zijn job als manager van zijn twee fruitgerelateerde bedrijven Beck-Impex en Beckers Fruit Farms in Hoepertingen met de positie van Honorary Consul of Ukraine to the Kingdom of Belgium. “Een van mijn taken is Belgische ondernemers professioneel ondersteunen in handeldrijven met Oekraïne”, vertelt Kris.