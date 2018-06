Dit weekend tot 27 graden, maar onweer blijft dreigend boven ons land hangen

Brussel - Zaterdag krijgen we plaatselijk eerst nevel en lage wolken, met hier en daar enkele mistbanken. Dit ochtendgrijs kan lokaal maar moeizaam optrekken. Overdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. In de loop van de namiddag ontstaan er over de zuidoostelijke landshelft lokale buien, mogelijk met onweer. Het wordt warm met maxima van 22 graden in de Hoge Venen tot 26 of 27 graden in de Kempen en dit bij een zwakke tot soms matige wind uit noordelijke richtingen. Aan zee waait er een matige wind uit het noorden, waardoor het kwik er niet hoger klimt dan 17 of 18 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnacht wordt het meestal droog met in vele streken vorming van nevel, mist of laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 16 graden, bij een zwakke wind uit noordelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee blijft de wind matig uit het noorden waaien.

Zondag blijft het, na het lokale ochtendgrijs, meestal droog en gedeeltelijk bewolkt in het westen en centrum van het land. In het oosten verwacht het KMI in de namiddag onweersbuien. De maxima schommelen rond 19 graden aan zee, tussen 21 en 23 graden in de Ardennen en tussen 24 en 26 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen.

Maandag trekt een storing met regen en onweerachtige buien vanuit Frankrijk zeer langzaam over ons land. Er is dus kans op overvloedige neerslag, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Aan de kust en in de streken langs de Nederlandse grens blijft het tot het einde van de dag mogelijk overwegend droog. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een matige wind uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen.