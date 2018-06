Madonna krijgt felle kritiek te verduren: "Accepteer het, Madonna, je bent oud"

Madonna publiceerde op vrijdag een selfie op Instagram die bij een groot deel van haar volgers niet bepaald in de smaak viel. Op de foto in kwestie poseert ze in een bruidsjurk met bruidssluier op. Het is echter niet de kledingkeuze die voor opschudding zorgt, maar de weinig flatterende invalshoek van waaruit de foto werd genomen.

Een mooie selfie maken is niet altijd eenvoudig. Dat mocht ook Madonna (59) na een recente post op Instagram in levende lijve ondervinden. Een selfie waarop ze in een bruidsjurk met bijhorende sluier poseert, oogstte veel kritiek. Haar volgers bekritiseren de weinig flatterende invalshoek van de foto, waarbij Madonna het hoofd lichtjes naar beneden richt en recht de camera inkijkt.

Volgens heel wat fans ziet de popzangeres er daardoor 'oud en lelijk' uit. In hun vele reacties zijn ze dan ook niet mals voor hun idool. "Waarom altijd deze griezelige pose? Het is echt niet je beste hoek," benadrukte één volger. Een aantal anderen wezen dan weer op de opvallende gelijkenis met de 'corpse bride' uit de gelijknamige animatiefilm van Tim Burton. Maar het kon nog straffer: "Accepteer het, Madonna, je bent oud. Jong ben je al lang niet meer."