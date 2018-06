VIDEO. Tractor rijdt tegen gevel in Nederlands Limburg: twee gewonden

Een tractor is zaterdagochtend rond 8 uur in Berg en Terblijt tegen een woning gereden en daarbij zijn twee personen gewond geraakt.

De tractor reed met een tankwagen met water achter zich de berg af toen de tractor een vluchtheuvel raakte. Daardoor verloor de bestuurder de macht over het stuur en schaarde de aanhanger. Deze kwam vervolgens tot stilstand tegen een woning aan de Geulhemmerweg. De bestuurder en bijrijder van de tractor raakten gewond. Hun identiteit is nog niet bekend. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is door een ambulance onderzocht op de plek van het ongeval. De forensische opsporing van de politie gaat onderzoek doen.