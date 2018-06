Man krijgt afscheidskusje van zijn illegaal aapje bij zijn arrestatie

Toen de politie in Florida een autodief arresteerde, keken de agenten even op toen die uit de wagen kwam. Rond het middel van de man hing een klein kapucijnaapje, met zelfs een pampertje aan. Het diertje is het huisdier van de dief, die verklaarde dat hij het aapje al enkele jaren had. Het beestje werd in beslag genomen.

Cody Hession had een auto van een kennis gestolen, terwijl hij zijn aapje 'Monk' gewoon bij zich had. "Het aapje leek erg gehecht aan zijn baasje", aldus de politie, die meteen de dierenbescherming erbij haalde. Hession had namelijk geen toelating om een aap als huisdier te houden.

"Het aapje was erg nieuwsgierig, maar leek niet bang van ons" vervolgt de politie, die even de handboeien van Hession weer losmaakte zodat hij afscheid kon nemen van zijn aapje. Daarbij gaf Monk zijn eigenaar lieve knuffels en een afscheidskusje. Volgens een medewerker van het dierenopvangcentrum is Monk in goede gezondheid: "Het is een vrolijk aapje, maar een aap als huisdier houden is niet makkelijk. Je moet ervaring hebben en het moet reglementair zijn. Hession vroeg wel een toelating aan om Monk te houden als huisdier, maar dat werd geweigerd. Toch zie ik de mogelijheid dat de twee weer herenigd worden."