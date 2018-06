Deze vier mythes over shoppen kloppen niet

Een Amerikaans marketingbedrijf heeft vier mythes over ons hedendaagse shoppinggedrag weerlegd. Daaruit blijkt dat internetshoppen niet altijd goedkoper is, dat dit ons niet per se een tijdswinst oplevert en lijken trends ons ook niet zo sterk te beïnvloeden als gedacht. We kopen het vaakst om bestaande kledingstukken te vervangen en dat het liefst in winkels waar slechts één merk te koop wordt aangeboden.

Het Amerikaanse marketingbedrijf Oliver Wyman onderzocht het shoppinggedrag van 1500 Amerikanen en slaagde er zo in om vier mythes over hun shoppinggedrag te weerleggen. De testpersonen werden ondervraagd over hun motivatie om te shoppen, over de manier waarop ze dit doen en over het gevoel dat shoppen hen oplevert.

Mythe 1: Met internetshoppen bespaar je tijd

Hoewel het lijkt alsof je tijd bespaart door vanuit je luie zetel te shoppen, is niets minder waar. Consumenten spenderen er net meer tijd aan. Bij 57% van alle aankopen op webshops nemen shoppers eerst een kijkje op een andere website (29%), gaan ze rondneuzen in een winkel (15%) of doen ze beide (13%) voor ze online een aankoop maken. Internetshoppers vergelijken graag, waardoor het volledige proces veel meer tijd in beslag neemt dan een namiddagtripje naar een winkelcentrum.

Mythe 2: Multimerkenwinkels zijn populairder

Multimerkenwinkels waar je een dozijn aan merken onder één dak vindt, zijn minder populair dan verwacht. Volgens het onderzoek genereren winkels waar slechts één merk verkocht wordt 86% meer omzet dan multimerkenwinkels. Een merk wordt in de ogen van een klant waardevoller wanneer het een 'eigen' winkel of webshop heeft, waardoor ze ook bereid zijn om meer geld uit te geven.

Mythe 3: Internetshoppen is goedkoper

Wie dacht dat online shoppen voordeliger is voor de portefeuille heeft het bij het verkeerde eind. Consumenten hebben de neiging om op webshops net meer te kopen, tot 25% meer zelfs. Dit kan voor een groot stuk verklaard worden door de verzendingskosten die webshops aanrekenen op kleine(re) bedragen. Om die te vermijden bestellen shoppers extraatjes die ze oorspronkelijk niet wilden aankopen en liggen de einduitgaven uiteindelijk hoger dan gepland..

Mythe 4: Je shopt omdat je iets anders wil

Heb je na het shoppen vaak het gevoel dat je nieuwe aankopen toch wel verrassend goed lijken op kledingstukken die je al in je kleerkast hebt hangen? Dat kan kloppen. Volgens de studie is 83% van alle shoppinguitjes gericht op het vervangen van bestaande kledingstukken. Dit geldt voornamelijk voor de aankoop van ondergoed, basisstukken en sportkledij.