HBO bevestigt: ‘Game of Thrones’ krijgt prequel

Er komt een prequel voor de succesvolle fantasyreeks “Game of Thrones”. Dat heeft de Amerikaanse betaalzender HBO vrijdag bekendgemaakt.

De nieuwe reeks speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen af in “Game of Thrones”, de tv-reeks gebaseerd op de boekenreeks “A Song of Ice and Fire” (in het Nederlands verschenen als “Het lied van ijs en vuur”) van George R.R. Martin. De auteur zal nauw betrokken zijn bij de prequel: hij schrijft mee aan het scenario en is ook uitvoerend producent van de reeks.

Begin dit jaar kondigde HBO aan dat “Game of Thrones” een sabbatjaar zou nemen. Het achtste en laatste seizoen zal pas in 2019 worden uitgezonden. De televisiereeks is wereldwijd immens populair en won sinds zijn debuut in 2011 al tientallen prijzen, waaronder 38 Emmy Awards.