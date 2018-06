Stoffel Vandoorne na foutje tegen de muur: "Toch was het een goede dag"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed gisteren tijdens de tweede oefensessie in Canada tegen de muur. Vandoorne moest daardoor zijn wagen vroegtijdig aan de kant zetten maar toch was het volgens hem een goede dag.

"Het was eigenlijk een redelijk goede dag vandaag," zei Vandoorne gisteren. "Ik raakte een beetje ongelukkig de muur tijdens de tweede oefensessie, waardoor de dag er vroegtijdig op zat. Over het algemeen was het echter positief. We waren redelijk competitief tijdens beide oefensessies. Tijdens de tweede oefensessie reden we niet echt op de hypersoft. Als je dat allemaal in beschouwing neemt dan mag je spreken van een goede dag en kijk ik uit naar morgen (vandaag)."

McLaren had opnieuw enkele nieuwe onderdelen meegebracht waardoor er gisteren veel tijd en aandacht ging naar het evalueren daarvan.

"De balans van de wagen ging wat op en neer, we probeerden veel dingen uit op beide wagens. Dat was goed om de nieuwe onderdelen beter te leren kennen. Morgen (vandaag) zullen we alles goed samenzetten in een configuratie en ik heb er vertrouwen in dat we het goed zullen doen."

"Bij dit circuit moet je een compromis maken. Er zijn heel wat lange rechte stukken en er zijn heel wat smalle chicanes waarin de wagen het eveneens goed moet doen."

Vandoorne gaf ook toe dat het tegen de muur rijden zijn eigen fout was.

"Toen ik de muur raakte was het niet omdat er iets fout zat, ik was gewoonweg iets te ambitieus. Ik raakte de muur en jammer genoeg had ik daardoor een lekke band. Ondanks dat voelde de wagen goed aan en reden we een mooi aantal ronden," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: