Sinds de Ronde van Limburg in 2012 opnieuw op de internationale wielerkalender prijkt, nam Kenneth Vanbilsen viermaal deel. Zondag trekt de 28-jarige Halenaar van Cofidis zich andermaal op gang voor een tocht van 200 kilometer doorspekt met tal van kasseistroken en hoogtemeters in en rond Tongeren. Met speerpunt Nacer Bouhanni ongetwijfeld in zijn onmiddellijke omgeving. “Uiteraard wil ik graag voor eigen volk winnen. Maar als een ploegmaat zegeviert, ben ik even content, hoor.”