Ook niet-Belgische moeders krijgen minder en later kinderen

HASSELTHet aantal geboortes in Vlaanderen is vorig jaar opnieuw met 2,2 procent gedaald. Die daling doet zich voor in alle provincies, maar is het sterkst in Limburg en West-Vlaanderen, blijkt uit de nieuwe geboortecijfers van Kind en Gezin. Oorzaak: ook de niet-Belgische moeders krijgen minder kinderen, en dat op steeds latere leeftijd. “De niet-Belgen beginnen steeds meer op Belgen te lijken”, zegt gynaecoloog Hendrik Cammu.