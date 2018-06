Tielt-Winge/KinrooiDe bende die wellicht vanuit Nederland bankautomaten in ons land met gas openrijt, is hier al meerdere weken actief. De speurders vermoeden dat de overvallers, die deze week in Kinrooi en Buggenhout hebben toegeslagen, al op 15 mei een bankautomaat bij KBC in Tielt-Winge (Vlaams-Brabant) deden ontploffen.