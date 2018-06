“Hoe kan iemand in één uur zoveel schade aanrichten?”

Heusden-Zolder“Ik weet het niet meer, ik probeer het te vergeten”, beschreef Lahcen M. (48) vrijdag voor de Hasseltse rechtbank waarom hij weinig of niets meer kan vertellen over zijn dollemanstocht door Heusden-Zolder op 11 februari 2016. Woorden die inhakten bij de familie van Lisette Meerten (54), de thuisverzorgster die hij doodsloeg met een houten paal. “Want wij kunnen niet vergeten. Ik ga elke avond slapen met het beeld van mama in mijn hoofd, ik wil dat hij dat ook doet”, huilde dochter Femke. “Deze man is en blijft gevaarlijk”, oordeelde de aanklaagster, die dan ook de internering vraagt.