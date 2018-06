De ene is 45 jaar, de andere amper 14. Een beer van 95 kilo tegenover een pluimgewicht van 55 kilo. Enorme verschillen. Toch vormen Peter en Jarno Steegmans een duo in het zijspannen. Dit weekend gaan vader en zoon in de VMCF in Genk, voor eigen volk, op zoek naar winst.