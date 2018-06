Peters/Broekx en Peters plaatsen zich voor finale op EK Kajak

Artuur Peters heeft zich op het Europees kampioenschap kajak in Belgrado (Servië) geplaatst voor de finale in de K1 1000m. Peters eindigde op de tweede plaats in de eerste van twee halve finales, waarvan de eerste drie zich voor de finale kwalificeerden. In de voormiddag legde de Ekselnaar in de reeksen ook al beslag op de tweede plaats achter de Portugese Europese kampioen Pimenta; die hiermee rechtstreeks naar de finale ging. De eindstrijd wordt zaterdagmorgen (10.16u) gevaren.