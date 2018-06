Ester Naomi Perquin wint Herman de Coninckprijs voor Poëzie 2018

Antwerpen - De dichtbundel ‘Meervoudig afwezig’ van Ester Naomi Perquin is de winnaar van de Herman de Coninckprijs 2018. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de poëziesoirée in de Antwerpse Arenbergschouwburg.

De prijs van 7.500 euro gaat dus naar de huidige Nederlandse Dichter des Vaderlands, die volgens de jury een bundel afleverde waarin “intelligente analyses en toegankelijkheid moeiteloos samengaan”. De jury voegde er nog aan toe dat er weinig dichters zijn die erin slagen hun uiteenlopende lezers te raken én aan het denken te zetten.

Ester Naomi Perquin (1980) oogstte in 2007 meteen succes met haar debuutbundel ‘Servetten halfstok’. Ze kreeg er de Vlaamse debuutprijs Het Liegend Konijn voor en een nominatie voor de C. Buddingh’-prijs. In 2009 verscheen haar tweede bundel, ‘Namens de ander’ en Perquin kreeg er de J.C. Bloemprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor.

Daarnaast ontving ze voor haar gehele oeuvre ook de Anna Blamanprijs. De bundel ‘Celinspecties’ uit 2012 werd gelauwerd met de VSB Poëzieprijs. En nu wint haar meest recente bundel ‘Meervoudig afwezig’ ook de Herman de Coninckprijs voor Poëzie.

Perquin was jarenlang columnist voor De Groene Amsterdammer. Ze leverde daarnaast ook bijdragen aan onder meer De Gids, Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad.