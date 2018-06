Twee Kosovaren gearresteerd voor beramen van aanslagen, onder meer in België

Het duo plande onder andere aanslagen tegen de NAVO-troepenmacht in Kosovo Foto: AFP

In Kosovo zijn twee Kosovaren, een man en een vrouw, gearresteerd op verdenking van het plannen van terreuraanslagen tegen de NAVO-troepenmacht in het land, maar ook tegen de bevolking in Frankrijk en België, zo klonk vrijdag uit Kosovaarse gerechtelijke bron. Een van de twee heeft ook de Belgische nationaliteit.

De twee planden zelfmoordaanslagen met bomauto’s tegen soldaten van de NAVO-troepen in Kosovo (KFOR) en “plaatsen waar veel burgers komen”, aldus een communiqué van een rechtbank in Pristina. Ook planden de man en de vrouw zelfmoordaanslagen tegen plaatsen waar veel burgers komen in België en Frankrijk.

De arrestaties gebeurden dinsdag. De identiteit en de motivatie van de twee zijn niet bekendgemaakt, het duo zit een maand in voorlopige hechtenis.