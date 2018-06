Belgische reisblogger krijgt doodsbedreigingen na “onschuldige” foto in Pompeï

De benen gekruist, een beetje nonchalant. Zo zit een Belgische reisblogger op een stenen zuil in de archeologische site in Pompeï. Een onschuldige foto, zo lijkt, ware het niet dat de Belg - bekend onder de naam Nils Travels - doodsbedreigingen kreeg nadat hij het plaatje op Instagram plaatste.

“Ik heb een plekje gevonden waar niemand anders zit”, zo schreef Nils Travels op 1 juni bij de Instagramfoto. “Een plekje waar niemand tegen me roept dat ik van dit ding moet komen. Net wat ik nodig had.”

De eerste reacties op de foto waren nog positief. Pas toen het beeld wat meer gedeeld werd, sloeg de stemming om. Zeker toen Vincenzo Marasco, een lokale geschiedkundige, zich ging moeien. “De kwetsbaarheid van ons historisch erfgoed moet te allen tijde worden beschermd”, reageerde hij. Daarna gaf hij de Belg aan bij de autoriteiten van de archeologische site, want het is verboden om op de oude ruïnes te gaan zitten. Tal van Italiaanse kranten schreven over het voorval.

“Niet mijn slimste beslissing”

Nils Travels, die bijna 44.000 volgers heeft op Instagram, kreeg zo veel kritiek dat hij zijn originele commentaar bij de foto aanpaste naar een uitgebreide verontschuldiging. “Ik wil me excuseren tegenover iedereen die ik beledigd heb door op deze stenen zuil te gaan zitten. Ik geef toe dat het niet mijn slimste beslissing ooit was. Ik dacht niet na over het historisch belang van de plaats en hoe anderen dit zouden opvatten als ik mezelf zo zou fotograferen”, luidt het.

“Met mijn foto’s probeer ik de mensen altijd te overtuigen van de schoonheid en de gevoelens die ik zelf ervaar op reis”, gaat de blogger verder. “Ik wilde deze plaats dus op geen enkel manier onrecht aandoen. Als ik op Instagram kijk naar de meest recente foto’s uit Pompeï, kom ik veel vergelijkbare beelden tegen. Maar ik besef dat ik - iemand met veel volgers in de toerisme-niche - een grotere verantwoordelijkheid draag. Ik moet me voorbeeldig gedragen als reiziger. Dat is me nu meer dan ooit duidelijk.”

Doodsbedreigingen

De Belg ontving naar eigen zeggen meerdere doodsbedreigingen. “We weten allemaal dat het internet een vijandige omgeving kan zijn, maar dit was mijn eerste, persoonlijke kennismaking met die lelijke kant. Ik hou van reizen, het stuwt me vooruit en voedt mijn ziel. Om dan geconfronteerd te worden met zulke nationalistische, xenofobe uitlatingen - ik ontving de voorbije 24 uur tal van doodsbedreigingen - dat doet me echt pijn. Ik heb geleerd uit deze ervaring en zal deze les toepassen in mijn toekomstige reizen. Ik hoop dat anderen ook uit mijn vergissing leren.”