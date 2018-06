OEFENINTERLANDS. Duitsland heeft weinig overschot tegen Saoedi’s, Kroatië klopt Senegal

Wereldkampioen Duitsland heeft vrijdag in Leverkusen een oefenduel tegen Saoedi-Arabië met 2-1 gewonnen. Het nummer één van de wereld, dat vorige week al verloor tegen Oostenrijk, had niet veel overschot tegen het nummer 67. Zwitserland hwon in Lugano met 2-0 van Japan gewonnen en Kroatië won in Osijek dan weer met 2-1 van Senegal. Alle zes de landen treden straks aan op het WK voetbal in Rusland.

Duitsland heeft weinig overschot tegen Saudi-Arabië

Op aangeven van Marco Reus kon Timo Werner al na acht minuten van dichtbij aanleggen, en zijn schot was onhoudbaar. Twee minuten voor de rust stak Omar Hawsawi ongelukkig zijn been tussen een Duitse pas, en de bal belandde in eigen doel. 2-0. Zijn bijna-naamgenoot Osama Hawsawi (Al-Hilal, ex-Anderlecht) speelde de hele wedstrijd en was aanvoerder.

Bij de Duitsers startte Manuel Neuer voor de tweede keer na zijn blessure opnieuw in doel, bij de rust werd hij vervangen door Marc-André ter Stegen. Na een fout van Mats Hummels ging de bal in het slot nog op de stip. Taisir Al Jassim (84.) kon scoren in de rebound, en in de daaropvolgende minuten drongen de Saoedi’s zels nog aan voor de gelijkmaker.

Titelverdediger Duitsland ontmoet op het WK in groep F Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni). Saoedi-Arabië speelt in groep A tegen Rusland (14 juni), Uruguay (20 juni) en Egypte (25 juni).

Zwitserland verslaat Japan

Zwitserland heeft vrijdag in Lugano vriendschappelijk met 2-0 van Japan gewonnen. Ricardo Rodriguez (AC Milan) opende kort voor de rust (42.) de score, Haris Seferovic (Benfica) verdubbelde die in het slot (82.). Bij Japan stond Eiji Kawashima (Metz, ex-Lierse en -Standard) in doel.

De Zwitsers treden op het WK aan in groep E. Ze openen op 17 juni tegen Brazilië, en treffen nadien Servië op 22 juni en Costa Rica op 27 juni. Japan komt in Rusland uit in groep H. Het ontmoet Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni).

Kroatië klopt Senegal in oefenduel

Kroatië versloeg in eigen huis in Osijek Senegal met 2-1. Ismaila Sarr opende kort na de rust (48.) de score voor de Senegalezen, maar Kroatië kon de achterstand nog ombuigen. Ivan Perisic (Inter, ex-Club Brugge, 63.) maakte gelijk, Andrej Kramaric (78.) zette de 2-1 eindstand op het bord.

Bij Kroatië startten de grote sterren (Modric, Mandzukic en Rakitic) in de basis en viel Gent-doelman Lovre Kalinic, doelman van KAA Gent, in na 67 minuten. Bij Senegal begon Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk) in de basis. Cheikhou Kouyaté (West Ham, ex-Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen) bleven op de bank, Kara Mbodji (Anderlecht) ontbrak.

Kroatië treft op het WK in groep D Nigeria (16 juni), Argentinië (21 juni) en Ijsland (26 juni). Senegal neemt het in groep H op tegen Polen (19 juni), Japan (24 juni) en Colombia (28 juni).

Iran wint moeizaam laatste oefenwedstrijd

Iran had eerder in Moskou met 1-0 van Litouwen gewonnen in zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK. Litouwen gaat niet naar het WK. Invaller Karim Ansarifard (Olympiakos Piraeus) maakte twee minuten voor tijd het enige doelpunt.

Litouwen is niet bepaald een voetbalgrootheid. Het bekleedt nummer 126 op de wereldranglijst, Iran is 37e. Toch hadden de Iraniërs dus moeite om de wedstrijd, die zich op hun vraag achter gesloten deuren afspeelde, te winnen. Oostende-verdediger Ramin Rezaeian speelde de hele wedstrijd, Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, ex-Standard en -Sint-Truiden) werd door bondscoach Carlos Queiroz op de bank gehouden.

De Iraniërs moesten hard zoeken naar oefenpartners, want Griekenland en Kosovo bedankten telkens op het laatste moment. Op het WK wacht Iran een zware poule. Op 15 juni treft het Marokko, op 20 juni Spanje en op 25 juni Europees kampioen Portugal.