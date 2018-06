Harry Kane maakt einde aan transfergeruchten en gaat 227.505 euro verdienen... per week

Tottenham Hotspur heeft een grote inspanning gedaan om spits Harry Kane aan boord te houden. De Engelse aanvaller, die nog een overeenkomst had tot medio 2022, tekende een nieuw contract tot juni 2024. Volgens Engelse media zou Kane zijn loon nagenoeg verdubbelen, tot 200.000 pond (227.505 euro) per week.

De 24-jarige Kane is een jeugdproduct van de Spurs. Na uitleenbeurten aan Leyton Orient (2011), Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) en Leicester City (2013) kon de aanvaller in de zomer van 2014 doorbreken in het eerste elftal van de Londenaars. Kane begon aan de lopende band te scoren en stopte daar niet meer mee. In zijn gehele Tottenham-carrière staat Kane momenteel op 140 goals in 213 officiële duels. Dit seizoen was hij goed voor 41 treffers in 48 wedstrijden. Zowel in 2016 als in 2017 werd hij topschutter van de Premier League. Dit seizoen moest hij enkel fenomeen Mo Salah (Liverpool) laten voorgaan.

Momenteel bereidt Kane zich met het Engels nationaal elftal voor op de Wereldbeker in Rusland. De spits scoort ook bij de Three Lions vlotjes, met 13 goals in 24 interlands. Tijdens de laatste groepswedstrijd op het WK treft Kane Tottenham-ploegmakkers Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé, wanneer Engeland de Rode Duivels partij geeft op 28 juni.