Peiling: N-VA verliest, maar blijft ruim de grootste

Volgens de driemaandelijkse peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL blijft N-VA de grootste partij van Vlaanderen, met 26,5 procent. Dat is bijna zes procentpunten minder dan het verkiezingsresultaat. Bij de oppositie springt Groen over de SP.A.

Het verlies had N-VA-voorzitter Bart De Wever niet zien aankomen, zei hij aan VTM Nieuws. ‘We dachten dat we een bevestiging zouden krijgen van de vorige peilingen, dus dit is heel raar.’ Of de daling iets te maken heeft met De Wevers reactie op de dood van de peuter Mawda, wou VTM weten. Volgens de voorzitter monitort N-VA zelf de publieke opinie naar aanleiding van wat de partij doet en zegt. ‘We hebben geen enkel signaal gekregen dat onze aanhang zou afhaken’, aldus De Wever.

Lang niet alleen N-VA blijft in deze peiling onder zijn verkiezingsresultaat. Ook coalitiepartners CD&V en Open Vld staan op verlies. Bij de oppositie verliest enkel SP.A.

Tweede partij in deze peiling blijft CD&V. De christendemocraten blijven net boven de 15 procent en dus nog ruim drie procentpunten onder hun verkiezingsresultaat. Open VLD wint 1,2 procentpunten ten opzichte van de peiling in maart, maar blijft met 13,9 procent nog ruim anderhalf procentpunten onder het resultaat van 2014.

Groen groter dan SP.A

Bij de oppositie profiteert vooral Groen. Met 12,4 procent zit die partij bijna vier procentpunten boven het kiesresultaat. De groenen springen zelfs nipt over de SP.A, die met 11,7 procent verder naar beneden zakt. SP.A haalde bij de verkiezingen nog 14 procent van de stemmen. Vlaams Belang zit net onder de tien procent, PVDA haalt met 6,2 procent de kiesdrempel in Vlaanderen.

De peiling werd door onderzoeksbureau Ipsos uitgevoerd bij 1.000 Vlamingen, tussen 29 mei - de dag van de aanslag in Luik -, en 6 juni. De foutenmarge bedraagt drie procent.

Ter vergelijking: bij de peiling van De Standaard en de VRT in maart haalde de N-VA 32,4 procent, CD&V 16,4 procent, Open VLD 14,7, Groen 13,8 procent en SP.A 9,5 procent.

Francken is de populairste

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is in deze peiling de populairste politicus in Vlaanderen, voor zijn partijvoorzitter Bart De Wever en premier Charles Michel.

In Wallonië is Paul Magnette (PS) de populairste, voor Olivier Maingain (DéFI) en Elio Di Rupo (PS)

Wallonië

Ook bij 1.000 Walen is er gepeild. Daar blijft de PS de grootste partij, al zit die partij met 23,4 procent fors onder het kiesresultaat (32 procent). MR blijft de tweede partij met twintig procent. De PTB (of PVDA) valt wat terug en haalt nog 12,8 procent. Voor de derde plaats moeten de communisten nipt de groenen van Ecolo laten voorgaan (13,2 procent). Het CDH herstelt zich een klein beetje (9 procent). Opvallend hier is dat de radicaal rechtse Parti Populaire een sprongetje maakt en uitkomt op 7,3 procent.

Brussel

In Brussel is een peiling afgenomen bij 532 mensen. De foutenmarge ligt er iets hoger, namelijk op 4,3 procent. De PS blijft er verliezen (14,2 procent) en moet nu DéFI laten voorgaan als tweede partij (15,4 procent). DéFI-voorzitter Olivier Maingain is er de populairste politicus. Aan Vlaamse zijde in Brussel is ook N-VA veruit de grootste, met 6,7 procent. Open Vld deelt de tweede plaats met Vlaams Belang (2,3 procent).