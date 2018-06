Kleuters gaan na school elke dag met hoofdpijn naar huis: dit is de boosdoener

Houthalen-Helchteren -

Elke dag komen de kindjes die naar school gaan in de gemeentelijke kleuterschool van Houthalen-Helchteren met hoofdpijn naar huis. Boosdoener lijkt het schelle en scherpe geluid in de lokalen te zijn, een gevolg van de slechte akoestiek in de nieuwbouw van De Kleine Kunstenaar. Woensdag wordt de school getest op geluidsweerkaatsing. Schepen Muhammet Oktay (sp.a-Groen-Plus) wijst met een kwalijke vinger naar de architect.