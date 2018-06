Steeds meer Limburgers met wapenvergunning: bijna 50% meer aanvragen dan in 2015

Hasselt -

Het aantal Limburgers met een wapen zit sterk in de lift. In 2016 vroegen 1.436 provinciegenoten een vergunning aan voor een vuurwapen, bijna 50 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V). In totaal zijn vandaag ruim 780.000 geregistreerde vuurwapens in omloop in België.