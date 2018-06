Proefproject van Samana is voorbeeld voor heel Vlaanderen: 1.418 zelfgemaakte cadeautjes gaan in Limburg op de post

Hasselt - Welgeteld 1.418 zelfgemaakte cadeautjes zijn deze week onderweg naar evenveel Limburgers. Om mensen samen te brengen riep Samana (het vroegere Ziekenzorg) het Swap-project in het leven: chronisch zieken, vrijwilligers, mantelzorgers of gewoon iedereen die zich aangesproken voelde, gingen aan het knutselen of bedenken voor een onbekende. Aan bpost om die pakjes nu allemaal af te leveren. “Je doet het niet om een geschenk te krijgen, je maakt en geeft het om een ander een warm gevoel te geven. Maar het is toch spannend om te zien wat in de bus zal vallen.”

“Iedereen is tegenwoordig gejaagd. Druk, druk, druk, die woorden nemen we voortdurend in de mond. Zelfs in onze vrije tijd. En toch zijn er duizenden vrijwilligers en mantelzorgers die hun tijd ...