De zogenaamde ‘schaamlipcorrecties’ zijn een nieuwe trend. De laatst beschikbare cijfers tonen aan dat in 2016 wereldwijd de helft meer correcties zijn uitgevoerd dan het jaar voorheen. Helaas een hype die zich niet enkel in de Verenigde Staten verspreidt, maar ook in Europa. Zo werden er in België welgeteld 1254 ingrepen uitgevoerd op één jaar tijd.