Om de landbouw een boost te geven, trok landbouwingenieur Albert Soenen in 1943 van Brugge naar Sint-Truiden. 75 jaar later is zijn primitieve labo in de kelder des huizes uitgegroeid tot het prestigieuze Proefcentrum Fruitteelt, met onderzoek op topniveau. “Wetenschap overbrengen naar de praktijk, dat is altijd al het opzet geweest van mijn vader”, zegt Alberts zoon Manu Soenen (69).