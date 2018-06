“Politiek moet over thema’s gaan”

DiepenbeekVoor het eerst zijn bijna duizend 16- tot 24-jarigen via een enquête bevraagd over hoe zij vandaag tegenover politiek en maatschappelijke problemen staan. Het onderzoek ‘Peilsnel’ is een initiatief van Hogeschool UCLL samen met onze krant naar aanleiding van de komende lokale verkiezingen. “Ruim 930 studenten, waarvan 660 Limburgers, hebben onze vragenlijst volledig ingevuld. Het toont aan dat jongeren echt wel een mening hebben als het over duidelijke thema’s gaat”, zegt onderzoeker Bart Timmermans van UCLL.