HASSELTHet heeft even geduurd, maar de WK-gekte komt nu toch op gang. Nu de Rode Duivels aan de vooravond staan van hun avontuur in Rusland, begint Limburg stilaan zwart-geel-rood te kleuren. In Hechtel-Eksel is een straat omgedoopt tot WK-straat, in Peer staat een huis verstopt achter 1.500 Belgische vlaggen en in Maasmechelen is Café Italia heel even Café Belgio.