Er is een spectaculaire stijging van het aantal NIPT-testen bij zwangere vrouwen. De bloedtest om het Syndroom van Down te screenen vanaf 12 weken zwangerschap wordt sinds 1 juli 2017 bijna volledig terugbetaald. Intussen doet tot 97 procent van de zwangere vrouwen de test, zo blijkt uit een rondvraag van onze krant bij de Limburgse ziekenhuizen. Afgelopen jaar werd in onze provincie amper één Down-kindje geboren.