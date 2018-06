OVERPELTDe zieke Vicky van Horne uit Overpelt wilde als 13-jarig meisje koste wat kost iets voor lotgenootjes doen, zodra ze genezen was van kanker. Vicky overleed in de zomer van 1996. Om haar wens toch nog te vervullen, richtten haar ouders de vzw Palliovik op. Samen met honderd vrijwilligers heeft die vzw in 20 jaar het duizelingwekkende bedrag van 755.000 euro ingezameld voor de palliatieve thuiszorg van patiëntjes. “Met die steun is het thuiszorgteam van het UZ Leuven verder uitgebouwd. Indertijd was er één verpleger die vanuit Leuven afkwam, meer niet”, zeggen Linda en Theo van Horne.