’t Is gebeurd: ‘Blokken’ heeft nieuwe recordhouder na bloedstollend finalespel

Na vijf jaar en exact 1.058 afleveringen is het zover: ‘Blokken’ heeft een nieuwe recordhouder. Vrijdag slaagde Ewout Leys erin om, als eerste deelnemer sinds Saar Bossuyt, een elfde keer het finalespel te spelen. In een bloedstollende finale had Ewout nog maar enkele seconden over toen hij met de tip ‘hulp’ het achtletterwoord ‘bijstand’ vond.

Voordat Ewout aan zijn elfde finale kon beginnen, moet hij eerst voorbij de 19-jarige Ralph Vandamme uit Aalst. Geen eenvoudige opdracht. Ewout en Ralph startten met een verschil van amper 20 punten aan de derde ronde. Op vijf vragen van het einde had Ralph een voorsprong van 120 punten uitgebouwd. Het was pas bij de zevende vraag dat Ewout over Ralph wipte. Nadien gaf hij zijn voorsprong niet meer uit handen. Met 670 tegen 590 mocht Ewout naar zijn elfde finale.

Foto: VRT

Paniek

Tijdens de afgelopen tien afleveringen bewees Ewout dat het finalespel hem op het lijf is geschreven. Meestal had hij aan een of twee letters en de tip voldoende om het woord te vinden. Vrijdag liep het helemaal anders. Bij aanvang sprokkelde Ewout veel goede antwoorden en met nog een halve minuut op de klok had hij alle letters verzameld. Maar dan sloeg de paniek toe en luisterde Ewout niet meer naar de vragen. Het is pas in de laatste seconden dat hij het woord ‘bijstand’ kan achterhalen. De studio ontplofte van ontlading.

Unicum

In september 2013 dwong Saar Bossuyt uit Kortrijk als eerste kandidaat in de ‘Blokken’-geschiedenis een elfde deelname af. Toen een absoluut record. Maar in haar elfde finale struikelde ze over het achtletterwoord ‘buikdans’. Ruim duizend afleveringen later mocht Ben Crabbé vrijdag voor de tweede keer een kandidaat in zijn elfde finale verwelkomen. Op het allerlaatste moment wist de 25-jarige Ewout Leys uit Ieper het woord ‘bijstand’ te achterhalen. Daarmee is hij de absolute recordhouder. Als eerste kandidaat ooit heeft Ewout nu een ticket richting 12de aflevering beet.

Bossuyt reageert erg sportief op de prestatie van Ewout: “Ik vind het mooi dat mijn record zo lang stand heeft gehouden. Maar ik ben ook echt blij voor Ewout dat het hem gelukt is. Het doet me veel plezier dat het record in West-Vlaanderen blijft.” Jarenlang werd Saar op elk familiefeest over het record aangesproken. “Voor mezelf vind ik het niet erg dat het tijdens de familiefeesten vanaf nu eens over iets anders kan gaan dan over mijn ‘Blokken’-record.”

Nieuwe top 3 met sterkste kandidaten

1. Ewout Leys: 11 afleveringen, 11 gewonnen finales (juni 2018)2. Saar Bossuyt: 11 afleveringen, 11de finale gehaald, woord niet gevonden (september 2013)3. Drees Herfs: 11 afleveringen, 11de finale niet gehaald (september 2016)