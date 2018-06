Emre Can verlaat Liverpool (en is op weg naar Juventus)

De wegen van Liverpool en Emre Can scheiden deze zomer. Dat hebben ‘The Reds’ vrijdag bekendgemaakt. De Duitse middenvelder zou volgens Italiaanse media op weg zijn naar Juventus.

Can voetbalde sinds 2014 voor Liverpool. Deze zomer liep zijn contract af. Volgens de Gazzetta dello Sport ligt er in Turijn een contract voor vier seizoenen klaar voor de middenvelder. Can speelde in totaal 167 wedstrijden voor Liverpool, waarvan de laatste de met 3-1 verloren Champions League-finale was tegen Real Madrid. De Duitser van Turkse origine is door bondscoach Joachim Löw niet opgenomen in de WK-selectie.

Het team van Rode Duivel Simon Mignolet maakte voorts bekend afscheid te nemen van Jon Flanagan. Ook het contract van de verdediger, die in 2011 zijn debuut vierde voor Liverpool maar nadien meermaals werd uitgeleend, loopt deze zomer af.