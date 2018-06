Team Sky geeft leiderstrui drie dagen op rij door aan ploegmaat, maar Geraint Thomas moet de laatste zijn

Na Michal Kwiatkowski en Gianni Moscon is Geraint Thomas de derde renner bij Team Sky die tijdens deze Critérium du Dauphiné de gele trui draagt. Thomas eindigde vrijdag als tweede op vier seconden van dagwinnaar Daniel Martin en begint als leider aan het slotweekend.

LEES OOK: Daniel Martin komt als eerste boven in Dauphiné, Thomas neemt leiderstrui over van ploegmaat

Het Critérium du Dauphiné begon dramatisch voor Thomas met een stevige val in de openingsproloog. Amper vijf dagen later zit de 32-jarige Brit comfortabel in het geel, met nog twee pittige ritten te gaan. “Al van bij de start reed het team geweldig”, aldus Thomas. “We controleerden prima en dat ook BORA een handje kwam toesteken was handig. Ook op de slotklim hadden we alles netjes onder controle. Yates en zijn team Mitchelton-Scott gingen wel hard tekeer, maar Tao (Geoghegan Hart, red.) reed geweldig en hield mij goed in positie. In de slotkilometer heb ik zelf alles gegeven en probeerde ik nog zo dicht mogelijk bij Daniel Martin te geraken. In de laatste bocht was ik voorzichtig. Onderuitgaan zoals in de proloog wilde ik absoluut vermijden.”

In het klassement verdedigt Thomas dit weekend een mooie voorsprong van 1 minuut en 9 seconden op zijn ploegmaat Gianni Moscon en de Italiaan Damiano Caruso (BMC). Thomas: “Natuurlijk wil ik deze Dauphiné winnen. Deze vier laatste dagen zijn ongetwijfeld de zwaarste die ik al meemaakte in een rittenkoers van een week. Het zijn zware bergritten, vooral dit weekend. Zaterdag zal ik van de trui genieten en natuurlijk ook verdedigen. Maar er kan van alles gebeuren. Zaterdag moet er veel geklommen worden. Het mag dan wel een korte etappe zijn, maar het is ongetwijfeld een grote test.”