Bilzen / Sint-Truiden -

De politie van Sint-Truiden is een man op het spoor die deze week kleding stal in Bilzen en een poging tot diefstal deed in Sin-Truiden. Het gaat om een man op leeftijd die zijn kostuumvest gebruikt om de buit te verstoppen. In Bilzen maakte hij voor minstens 600 euro buit en werd hij gefilmd door een bewakingscamera.