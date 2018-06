1.600 fans wonen open training Rode Duivels bij, onvrede onder de fans die niet binnen konden

1.600 fans woonden vrijdagavond de open training van de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke bij. Dat was het maximumaantal, heel wat fans stonden voor de poort nog aan te schuiven maar mochten niet meer binnen. Na een poosje geraakte de meesten toch binnen. Zij zagen dat naast Vincent Kompany (liesblessure) en Thomas Vermaelen (hamstrings) ook Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco ontbraken.

De Bruyne en Carrasco apart

De Rode Duivels namen voor de start van de training uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen aan de supporters. Na de opwarming volgde een partijtje tafeltennisvoetbal en een oefening op balbezit.

Twintig Rode Duivels - zeventien veldspelers en drie doelmannen - verschenen op het veld. Naast Vincent Kompany (liesblessure) en Thomas Vermaelen (hamstrings) ontbraken ook Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco. Opvallend, want beide spelers hadden even voordien nog de pers te woord gestaan. Voorlopig is het dan ook nog onduidelijk waarom Carrasco en KDB de groepstraining overslaan. Tijdens de training haakten Thomas Meunier, Eden Hazard, Laurent Ciman en Dedryck Boyata vroeger af.

"Maximumaantal fans wegens veiligheidsvoorschriften"

Er was dus heel wat volk opgedaagd om de open training te kunnen bijwonen. Velen stonden urenlang in de wachtrij maar toch geraakte niet iedereen binnen. “1.600 fans is het maximumaantal dat we van de brandweer wegens veiligheidsvoorschriften mogen toelaten”, verklaarde KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock.

Even later bereikten de fans via een omweg langs een aanpalende weide toch nog het oefenveld, zo stelde onze man ter plaatse vast.

Er was echter best wat onvrede onder de fans die niet binnen konden, maar van politie en brandweer is er een bevel dat er niet meer volk binnen mag. Toch waren er ook fans die ook achter het hek de goede luim in hielden:

Uiteindelijk werd er toch nog wat extra volk binnen gelaten maar een aantal fans moest de training achter een hek volgen.

Foto: rr

Thanks to all the supporters who showed up on tonight's open training session. With 1.600 fans our @BelgianFootball Centre is full and due to security reasons we cannot let any more fans in. #BELCRC #REDTOGETHER #WorldCup — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 8 juni 2018

Ook in Rusland één training met publiek

Zaterdag en zondag volgen er nog twee (gesloten) trainingen voor de uitwuifwedstrijd van maandagavond in het Koning Boudewijnstadion tegen Costa Rica. Woensdagmiddag vertrekken de Rode Duivels richting Moskou.

Ook in Rusland worden tijdens één training de deuren geopend voor het publiek. Op de eerste training van de Duivels op Russische bodem zijn de fans op donderdag 14 juni (vanaf 16u45) welkom in het Guchkovo sportcentrum in Dedovsk.