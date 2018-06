Nadal zet kansloze Del Potro vlot opzij en plaatst zich voor elfde finale op Roland Garros

Rafael Nadal heeft zich vrijdag vlot gekwalificeerd voor de finale van Roland Garros. De Spaanse nummer één van de wereld versloeg de Argentijn Juan Martin del Potro na twee uur en zestien minuten in drie sets. In zijn elfde finale in Parijs neemt Nadal het zondag op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Zijn vorige tien finales wist de Spanjaard allemaal te winnen.

De 29-jarige Juan Martin del Potro (ATP 6)stond voor het eerst sinds 2009 nog eens in de halve finale in Parijs. De Argentijn won dit seizoen (op hardcourt) de toernooien in Mexico en Indian Wells en rekende op weg naar de halve eindstrijd af met onder meer John Isner (ATP 10) en Marin Cilic (ATP 4).

De 32-jarige titelverdediger Rafael Nadal (ATP 1) zette hem echter meteen onder druk en tegen deze Nadal kon Del Potro niets beginnen. In een gelijkopgaande eerste set trok Nadal het laken naar zich toe met 6-4, om in de tweede set te demonstreren met 6-1. In de derde set maakte hij de klus eenvoudig af met 6-2.

Oostenrijkse tegenstander in finale

Eerder op de dag plaatste de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) zich al voor het eerst in zijn carrière voor de finale van een grandslamtoernooi. Thiem versloeg in zijn halve eindstrijd de ontdekking van het toernooi, de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72) na twee uur en twintig minuten tennis in drie sets (7-5, 7-6 (12/10) en 6-1).

De 32-jarige Nadal mikt op een elfde eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. Ook vorig jaar was de Spanjaard de beste op het Parijse gravel.