VIDEO. Volg de races van Anthony Kumpen en Tom Boonen live!

Autosportliefhebbers kunnen vanaf nu terecht op www.hbvl.be voor de livestreams van de Euro Nascar.

De races in het Engelse Brands Hatch vormen een nieuwe start, want de ongrijpbare kampioen Alon Day is ontmaskerd: na de vorige race in Italië werd in de wagen van de Israëliër een illegale ophanging aangetroffen. Anthony Kumpen, Marc Goossens en Stienes Longin willen laten zien wat ze écht waard zijn nu ze hem met gelijke wapens kunnen bekampen. In Elite 2 zetten wielerkampioen Tom Boonen en Genkenaar Pedro Bonnet hun leerproces voort.

Een blik achter de schermen bij Kumpen en Boonen vindt u hier.

Volg de races hier live:

Kwalificaties (zaterdag om 11.10u):

Elite 1 - race 1 (zaterdag om 14.20u):

Elite 2 - race 2 (zaterdag om 19.05u):

Elite 1 - race 2 (zondag om 15.25u):

Elite 2 - race 2 (zondag om 18.25u):