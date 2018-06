FIFA schorst voorzitter Ghanese voetbalbond na corruptieschandaal

Kwesi Nyantakyi, de voorzitter van de Ghanese voetbalbond GFA, heeft van de FIFA een voorlopige schorsing van negentig dagen gekregen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond vrijdag bekendgemaakt. Nyantakyi is betrokken bij verschillende corruptiepraktijken.

Journalistiek onderzoek bracht de afgelopen dagen een grootschalig corruptienetwerk aan het licht binnen de GFA, waarbij miljoenen euro’s aan steekpenningen omgaan. Nyantakyi is hierbij een van de spilfiguren. De bondsvoorzitter werd ontmaskerd toen hij in de val trapte van enkele onderzoeksjournalisten die zich voordeden als potentiële ‘investeerders’. Tegen forse betaling wilde Nyantakyi hen toegang geven tot sleutelfiguren in de Ghanese regering, om zo belangrijke contracten binnen te halen.

Ook meerdere bestuurders van de bond en scheidsrechters zijn betrokken bij het schandaal. Zij hebben smeergeld ontvangen om de selectie van spelers te beïnvloeden of de afloop van wedstrijden in de hoogste afdeling te manipuleren. Donderdag besliste de Ghanese regering “door de massale aard van corruptie” met onmiddellijke ingang de GFA te laten ontbinden.

