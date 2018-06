Dany Verlinden keert terug naar Brugge als keeperstrainer van… Cercle

Dany Verlinden (54) keert terug in het voetbal. De iconische doelman van Club Brugge gaat uitgerekend bij stadsrivaal Cercle Brugge aan de slag als keeperstrainer. Groen-zwart maakte ook bekend dat Benoît Tavenot samen met José Jeunechamps hoofdtrainer Laurent Guyot zal assisteren. Verlinden vervangt Pieter-Jan Sabbe bij de vereniging.

Verlinden is een icoon van Club Brugge, waar hij van 1988 tot 2004 meer dan vierhonderd wedstrijden voor speelde en vijf titels mee pakte. In het verleden was hij ook al aan de slag als keeperstrainer voor blauw-zwart, maar daar werd hij in 2012 aan de kant geschoven voor Philippe Vande Walle. Daarna ging hij aan de slag bij het Saoedische Al Shabab (2012-2013) en het Tunesische Club African (2013-2014).

Voor de 41-jarige Tavenot wordt het zijn eerste buitenlands avontuur. Hij was tot dit seizoen hoofdcoach bij FC Bastia-Borgo, in de Franse vierde klasse. Voordien was hij ook al jeugdtrainer bij SC Bastia.