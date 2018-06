Max Verstappen snelste tijdens eerste oefensessie in Canada, Vandoorne negende

Max Verstappen heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Canada de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de negende tijd.

De eerste oefensessie voor de GP van Canada ging onder zonnige omstandigheden van start. Ongeveer een half uur ver in de sessie kregen we echter plots een rode vlag omdat de Duitser Nico Hulkenberg stil stond op de baan.

?? RED FLAG ??



HUL ?? : "I'm stuck in neutral... I'm shifting but it's not doing anything" ??#F1 ???? #CanadianGP pic.twitter.com/8dFIeN1bHm — Formula 1 (@F1) June 8, 2018

Even later werd de baan opnieuw vrijgegeven en was het drummen aan de uitgang van de pitlane om opnieuw op de baan te gaan.

And we're green again, with 50 minutes to go ??



Alonso leads the way with a 1:15.006#F1 ???? #CanadianGP pic.twitter.com/ZwXK2qaBXo — Formula 1 (@F1) June 8, 2018

Voor thuisrijder Lance Stroll moet de GP van Canada een van zijn hoogtepunten op de F1-kalender worden. De Canadees maakte echter al tijdens de eerste oefensessie meteen kennis met de zogenaamde 'Wall of Champions'. Niet enkel wereldkampioenen crashen er, ook al doet de naam dat wel vermoeden. Voor Stroll bleef de schade gelukkig enigszins beperkt.

Tegen het einde van de sessie zagen we ook de tweede Williams-rijder in de fout gaat. Sergey Sirotkin toucheerde de muur.

Sergey Sirotkin spins at Turn 6 and hits the wall



Not a happy morning for Williams ??#F1 ???? #CanadianGP pic.twitter.com/nBNY4jJw4I — Formula 1 (@F1) June 8, 2018

Zoals verwacht kregen heel wat rijders een nieuwe verbeterde motor. Vettel, Ricciardo, Verstappen, Sainz, Hülkenberg, Hartley, Gasly, Alonso en onze landgenoot Vandoorne beschikken over een nieuwe krachtbron.

McLaren lijkt daarmee een stap vooruit te zetten in Canada. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne reden respectievelijk immers de zevende en negende tijd.

1. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.302

2. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:13.390 +0.088

3. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:13.518 +0.216

4. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:13.574 +0.272

5. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:13.617 +0.315

6. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.727 +0.425

7. ES Fernando Alonso McLaren 1:13.900 +0.598

8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:14.116 +0.814

9. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:14.311 +1.009

10. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:15.004 +1.702

11. FR Esteban Ocon Force India 1:15.071 +1.769

12. FR Romain Grosjean Haas F1 1:15.119 +1.817

13. SE Marcus Ericsson Sauber 1:15.386 +2.084

14. MC Charles Leclerc Sauber 1:15.439 +2.137

15. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:15.579 +2.277

16. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:15.756 +2.454

17. RU Sergey Sirotkin Williams 1:15.768 +2.466

18. CA Lance Stroll Williams 1:16.259 +2.957

19. CA Nicholas Latifi Force India 1:17.145 +3.843

20. DE Nico Hülkenberg Renault geen tijd

