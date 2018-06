Wellens: “Ik start met klassementsambities in Ronde van Zwitserland”

In 1978 schreef Paul Wellens de Ronde van Zwitserland op zijn naam. Veertig jaar later wil neefje Tim de achternaam Wellens nogmaals aan de erelijst toevoegen. “Toen ik mijn oma voor het laatst sprak, heeft ze me op het hart gedrukt dat ik even goed moest doen als haar zoon”, gniffelt Tim. “Ik ga mijn uiterste best doen om haar wens te vervullen. Maar ik besef evenzeer dat ik het in Zwitserland tegen het best bezette deelnemersveld in jaren moet opnemen.”