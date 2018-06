Grote ravage na ontspoorde trein

Ter hoogte van het station van Neufvilles bij Zinnik is vrijdag rond 10.35 uur een trein ontspoord. In de trein bevond zich enkel de bestuurder. Het treinverkeer is onderbroken tussen Zinnik en Jurbeke. De materiële schade is groot. Er zijn pendelbussen ingelegd tussen de stations van Zinnik en Jurbeke, meldt de NMBS. Tussen Zinnik en ‘s-Gravenbrakel en tussen Jurbeke en Bergen worden vervangtreinen ingezet.

Volgens infrastructuurbeheerder Infrabel ontspoorde de trein “op een zijspoor van het station”. In eerste instantie komt het er voor Infrabel op aan zeker te zijn dat de locomotief of de wagons het treinverkeer op de hoofdsporen niet hinderen. Daarom is het treinverkeer tijdelijk onderbroken in beide richtingen tussen Zinnik en Jurbeke. De bestuurder van de trein is door de hulpdiensten voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: BELGA

De trein reed op lijn 96 tussen ‘s-Gravenbrakel en Bergen, vanwaar hij vrijdagnamiddag opnieuw zou vertrekken. “Lege treinen nemen soms aan lage snelheid een zijspoor om te zorgen dat die sporen gebruikt worden en te vermijden dat ze verroesten”, zegt een woordvoerder van Infrabel. “Het ongeluk is gebeurd toen de trein het zijspoor opreed. De oorzaak is nog onbekend.” Een onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: BELGA

Volgens Infrabel is de schade aanzienlijk. Een van de twee treinstellen, die elk uit drie wagons bestaan, is omgekanteld en in een lagergelegen veld beland. “De palen van de bovenleiding zijn geraakt, waardoor de bovenleiding naar beneden is gekomen”, aldus Infrabel. De hinder zou verschillende dagen kunnen aanhouden.

Foto: BELGA

Het ongeval heeft vooral een impact op de treinen tussen Bergen en Brussels Airport-Zaventem en tussen Quiévrain en Luik-Guillemins. Infrabel gaat na of die treinen omgeleid kunnen worden via Ecaussinnes.