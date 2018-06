Gluren bij BV's: Lesley-Ann Poppe gaat nog een stapje verder in haar strijd tegen de kilo's

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Zangeres Silvy De Bie als lady in red? Dat ziet er zo uit. 'Red' is trouwens de titel van haar nieuwste single.

"Hang in there babies. Almost weekend", schreef Erika Van Tielen vrijdag bij een foto waarop ze aan hangmatyoga doet met haar zus, radiopresentatrice Heidi.



Presentatrice Evi Hanssen ligt ziek in bed, maar ziet er nog steeds fris uit. "Huidige situatie: ziek. Luchtwegen en sunussen vol slijm. Antibiotica en platte rust", schrijft ze bij haar foto.



Geena Lisa en haar vrienden zijn al helemaal in WK-stemming, zo blijkt uit de foto waarop ze poseren met bloemenkransen in de Belgische driekleur.

Tiany Kiriloff bracht World Oceans Day onder de aandacht met een foto van haar afgetrainde lichaam op een surfplank. "Hou van de zee, denk twee keer na over je plasticconsumptie", gaf ze mee als boodschap.





Sergio Herman herdenkt de Amerikaanse internationaal bekende kok Anthony Bourdain met een zwart-witfoto van de man. "Cult", schrijft hij erbij.

Zangeres Kristel Verbeke zet haar man Gene Thomas in de bloemetjes. "Al 15 jaar mijn man. De beste, liefste, coolste man", schrijft ze bij een foto van hem. Daarop houdt hij een papiertje vast met een boodschap die zijn 'gebrek' onthult. "Maar vraag hem niet om zelf de wasmachine aan te zetten", staat erop te lezen.



Lesley-Ann Poppe heeft het moeilijk om af te vallen en schakelt een versnelling hoger. "MIjn gewicht is nu al een maand op hetzelfde peil, ondanks mijn dieet. Aangezin ik nog drie kledingmaten wil verliezen, moet ik dus nog een extra inspanning doen", schrijft ze bij een foto waarop ze zwoegt in de fitness.



Danira Boukhriss doet de groetjes uit 'frigoland': "Ik zit in de kou. Geniet van de zon daar. 't Is jullie gegund (not)", schijft ze bij een kiekje, gemaakt in Bulgarije.



Presentator en zanger Sean Dhondt lag deze week even aan het infuus. Niets ernstigs aan de hand: hij nam op deze manier gewoon wat extra vitaminenen op. "Ik heb drukke weken achter de rug en wilde mijn energielevel en immuunsysteem boosten", staat er te lezen.

'Thuis'-actrice Leen Dendievel heeft een tweede boek klaar. Het kreeg de titel 'Asem' mee (West-Vlaams voor Adem, red.) en gaat over angst. Ook de blondine zelf heeft er last van.