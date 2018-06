Zus Belgische sportdokter zorgde voor ontdekking van de ‘Lotto-gel’: WAUW-gevoel toen het op varkens werd getest

De magische gel op de benen van de renners van Lotto-Soudal werd eerst getest op varkenshuid. De resultaten waren spectaculair en zorgden voor een vermindering van de weerstand met liefst 15 procent. Dat zorgde in de windtunnel in Beringen voor een echte ‘Waauw’. De uitvindster van de supergel is Greet Claes, zuster van de bekende sportchirurg Toon Claes. De gel zal vermoedelijk begin volgend jaar op de markt komen. Het product zal ook in andere sporten als lopen , zwemmen en golf zijn effect hebben. De uitvinders vrezen geen tegenwerking van de Internationale Wielerunie, omdat het volgens hen om een innovatief product gaat, vergelijkbaar met de meer aerodynamische shirts in het wielrennen.

Edgard Geyskens, ceo van het Limburgse researchbedrijf NAQI kreeg zowat anderhalf jaar geleden de vraag of ze geen crème konden maken die de luchtweerstand bij sporters zou kunnen verminderen. Geyskens startte dertig jaar geleden zijn onderneming op als onderzoekscentrum en vond dit wel een uitdaging. Hij deed voor het onderzoek beroep op het hoofd van zijn onderzoekscel, Greet Claes. Haar vader was de bekende Herentalse sportdokter Dries Claes – lijfarts van Rik Van Looy – haar broer Toon Claes is chirurg voor zowat elke topsporter die een been breekt.

Greet Claes Foto: NAQI

Het onderzoeksteam ging eerst de snelle sportkledij bekijken die de jongste jaren opmars maakt en met reliëf in de stof – bolletjes en streepjes – voor een kleinere luchtweerstand zorgt. Dat principe werd nadien omgezet in een gel met bolletjes op de huid. NAQI maakt deel uit van het ambitieuze project ‘Bike Valley’, waar nieuwe producten worden ontwikkeld voor de topsport. De gel ging daarna naar de windtunnel van Bike Valley, bij de gebouwen van fietsconstructeur Ridley. De eerste testen gebeurden op een varkenshuid. “We schaffen die huid aan in een gespecialiseerd labo”, aldus Geyskens.

Waaaauw!

In de tunnel werd de varkenshuid op een grote cilinder van ongeveer één meter hoog gekleefd. Volgens Harm Ubbens, ingenieur aerodynamica van Bike Valley, zorgde die cilinder met de varkenshuid voor een goede simulatie van de armen en benen van een renner. Ook zij hebben een cilinderachtige vorm. De varkenshuid werd eerst getest zonder gel, én nadien met. In de proeffase werden ook verschillende soorten en groottes van de ‘bolletjes’ in de gel uitgeprobeerd. Meer bolletjes per vierkante centimeter, andere vorm en grootte van de bolletjes, en tot slot ook andere samenstelling van de bolletjes. En toen kwam bij de onderzoekers de ‘Waaauw’. “We hadden wel gedacht dat het voor een verbetering zou kunnen zorgen, maar hadden nooit vermoed dat we een betere score van 15 procent zouden halen”, aldus Ubbens. Volgens de ceo van NAQI, Edgard Geyskens, zou de test overigens niet zijn verdergezet als de verbetering slechts 5 procent was geweest. “Dan is het niet de moeite”. Het was voor de onderzoekers een verrassing, en toch ook weer niet. De eerste echte proefkonijnen waren immers enkele Belgische toprensters, onder wie veelvuldig Belgisch kampioene en vice-Europees kampioene tijdrijden Ann-Sophie Duyck. Zij testte de gel vorig jaar in een tijdrit, en was zeer positief over de resultaten.

Na de proeven op de varkenshuid werden enkele lokale triatleten gevraagd om het product op hun armen en benen te smeren. Ook zij gingen de windtunnel in zonder én met, en kwamen tot een verbetering van zo’n 3 procent. Aanzienlijk minder dan de varkenshuid met zijn 15 procent, maar dat heeft volgens Ubbens niets met die huid te maken. “Die varkenshuid was naakt op die cilinder gespannen. Die renners in de tunnel hadden ook kleren aan en die remt af.”

Dubbele winst

Hoe het komt dat die gel met bolletjes voor minder luchtweerstand zorgt? Ubbens: “Door die gel met de

Varkenshuid met speedgel. Foto: Frederik Van de Velde/NAQI

bolletjes veroorzaakt de wind iets meer wrijving en turbulentie op de huid. De luchtstroom blijft eigenlijk een beetje plakken aan het lichaam. Hij verlaat het lichaam van de sporter op een andere manier. Het zog wordt korter zeg maar, waardoor de aerodynamica van de renner verbetert en ook de weerstand vermindert.”

Terzelfdertijd zorgde Greet Claes in het nieuwe product voor een verkoelend onderdeel. “Dubbele winst dus, niet alleen de areodynamica telt, maar ook lichaamswarmte van de atleet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verschil in temperatuur tussen huid- en de inwendige temperatuur niet onder een kritische waarde mag komen. Anders gaan darmen en hersenen te zwaar opwarmen, en krijg je beelden van zwalpende atleten”, aldus Edgard Geyskens.

De speedgel wordt nu de volgende weken verder getest. “Geduld is voor een onderzoeker belangrijk, hiermee zijn we nu al anderhalf jaar bezig. Maar wij willen vooral innovatief zijn, daar gaat het ons om. NAQI staat in het Arabisch voor zuiver, en in het Chinees voor zijdezuiver, helder. Dus het product moet goed zijn, voor ons mag het snel gaan. Maar het moet goed zijn”, zegt Geyskens.

NAQI telt een vijftiental werkneemsters en ontwikkelt vooral producten voor de huid. Zalven bijvoorbeeld die op de huid moeten gesmeerd worden na brandwondes en voor minder irritatie zorgen bij het dragen van brandpakken of handcrèmes zonder silliconen. Voor de Chinese markt zoekt NAQI naar een product om de Chinezen van hun acne af te helpen, huidirritatie die ze oplopen door de milieuvervuiling en hun voedingsgewoonten met veel kruiden.

De UCI kondigde na het succes van de Lotto-Soudal-renners in de Dauphiné al aan het product te zullen onderzoeken. Ubbens zegt dat onderzoek niet te vrezen. “Dit is gewoon innovatief. We hebben alle hoop dat de Internationale Wielerfederatie hier echt open voor staat.”

De ‘bolletjes’ in experimentfase. Foto: NAQI