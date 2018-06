Eerste editie van Smeermaas City in de brievenbus

Smeermaas

Lanaken - Deze maand is in Smeermaas de eerste editie van de infokrant 'Smeermaas City' bedeeld onder de inwoners.

Het intiatief werd genomen door Lucien Drutti, Marc Smeets, Danielle Hendriks, Johan Eertmans, Danielle Bartels, Francois Patris en Claaudine Fissette. Deze mensen geven de inwoners een beeld van wat er leeft en gebeurt in het mooie grensdorp. Het idee om deze krant tot stand te brengen, kwam er naar aanleiding van de wegenwerken die werden uitgevoerd in Smeermaas. Die bezorgde de handelaars veel kopzorgen over de bereikbaarheid van de handelszaken. Toch bleven zij altijd positief. Smeermaas in de plaats wel een mooie facelift met een nieuwe weg, voetpaden en een veilige omgeving voor de kinderen.