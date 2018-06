Daniel Martin komt als eerste boven in Dauphiné, Thomas neemt leiderstrui over van ploegmaat

De Ier Daniel Martin heeft de korte, maar pittige vijfde etappe in de Dauphiné gewonnen. Op de slotklim profiteerde hij van twijfel in de groep der favorieten. De Ier plaatste een stevige versnelling waar niemand antwoord op had. Geraint Thomas rukte zich in de laatste kilometer nog los van de andere favorieten, maar geraakte niet meer tot bij Martin. Hij neemt wel de leiderstrui over van zijn ploegmaat bij Team Sky, Gianni Moscon. Adam Yates, de kopman van Mitchelton Scot finishte als derde.

De vijfde rit in het Critérium du Dauphiné was een korte, maar pittige etappe. De renners moesten maar 130 kilometer afleggen met aankomst boven op de Valmorel. Meteen ook de enige beklimming van de dag, maar wel eentje buiten categorie.

Direct na de start, brak er oorlog los in het peloton. Het tempo schoot onmiddellijk de hoogte in en Thomas De Gendt was er als de kippen bij om mee een ontsnapping op poten te zetten. Zo kregen we negen leiders waarvan twee Belgen: Thomas De Gendt en Laurens De Plus. Ook Cataldo maakte deel uit van de vroege vlucht, maar de Italiaan was een bedreiging voor het algemene klassement. Daardoor kregen de vluchters geen vrijgeleide, maar Cataldo was zo sportief om zich opnieuw te laten inlopen door het peloton.

Al bleef de voorsprong schommelen rond de twee minuten, wat niet bijster veel is. Team Sky met leider Gianni Moscon kreeg in de achtervolging de hulp van Bora Hansgrohe, wat opvallend was want Bora had geen topfavoriet voor de ritzege in de rangen. Emanuel Buchmann is de kopman van de ploeg en volgt op 2’11” van Moscon.

Daniel Martin valt op het juiste moment aan

De Gendt en co werden opgeslokt door het peloton op iets minder dan tien kilometer van de aankomst. De Plus (Quick Step) en Nicolas Edet (Cofidis) gaven zich nog niet gewonnen, maar enkele kilometers later was ook hun liedje uitgezongen. Net zoals gisteren moest Warren Barguil opnieuw al vroeg de rol lossen op de slotklim.

Op diezelfde slotklim was het Mitchelton Scott dat het commando had overgenomen van Sky. Marco Soler van Movistar opende de debatten, gevolgd door Adam Yates. Die kreeg onmiddellijk Geraint Thomas en de andere klassementsmannen in het wiel. Voor gele truidrager Moscon ging het vooraan intussen te snel. Onze landgenoot Tiesj Benoot hing zijn wagonnetje wel knap aan dat van Moscon.

De favorieten keken wat naar elkaar en Daniel Martin profiteerde. De Ier had een stevige aanval in petto, waar niet meteen een antwoord op kwam. Op een kilometer van het einde rukte Thomas zich los van de anderen, maar hij geraakte niet meer tot bij Martin die stand hield.

Zaterdag wacht de renners in de voorlaatste etappe van de Dauphiné een kort bergetappe van 110 kilometer tussen Frontenex en La Rosière Espace San Bernardo. De aankomst ligt opnieuw bergop. Zondag eindigt de Dauphiné voor de renners met een derde aankomst boven op rij.

Uitslag:

1. Daniel Martin (Ier/UAD) de 130.5km in 3u21:18 (gem. 38.897167km/u)

2. Geraint Thomas (GBr/SKY) op 0:04

3. Adam Yates (GBr/MTS) 0:15

4. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:16

5. Daniel Navarro (Spa/COF) 0:16

6. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:16

7. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:24

8. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 0:24

9. Guillaume Martin (Fra/WGG) 0:26

10. Antwan Tolhoek (Ned/TLJ) 0:26