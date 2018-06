Celebs Veel glamour op de première van ‘Oceans 8’ in New York

In New York is woensdag de actiefilm ‘Ocean’s Eight’, een antwoord op de Oceans-trilogie met een vrouwelijke cast in première gegaan. De actrices, onder wie Rihanna en Sandra Bullock, haalden hun meest glamoureuze jurken uit de kast om te schitteren op de rode loper. Ook ander schoon volk zoals topmodellen Gigi Hadid en Lily Aldridge waren aanwezig.