Ingeborg tipt yoga-oefeningen om beter te kunnen slapen

Zwoele nachten zorgen ervoor dat we vaak minder goed slapen. Lig je vaak te woelen in je bed, dan helpen deze yoga-oefeningen misschien wel. Ze werden gepost op Iedereen yoga, het online platform waarmee Ingeborg Sergeant heel Vlaanderen aan de yoga wil krijgen, en lijken inderdaad beter voor de nachtrust dan nog snel even Facebook en Instagram checken voor je onder de wol kruipt.

Yoga bezorgt je minder stress, geeft je energie en kan ook zorgen voor een betere nachtrust. Omdat we in de zomer vaak sowieso al minder goed in slaap kunnen geraken, postte Ingeborg Sergeant drie yoga-oefeningen op Iedereen yoga waar je van zou slapen als een roosje.

De oefeningen verlagen het stresshormoon, stretchen je lichaam, doen spanningen verdwijnen, helpen je rustig worden en zorgen ervoor dat je de dag op een goede manier kan afsluiten, of toch beter dan nog snel even je iPhone checken voor je in bed kruipt..

Deze drie (makkelijke) yoga-oefeningen tipt Ingeborg om goed te kunnen slapen:

1. Focus op je ademhaling

We ademen allemaal, maar doen het vaak te gehaast of letten er te weinig op. En daar wil deze oefening komaf mee maken.

- Ga comfortabel zitten, op een stoel of in kleermakerszit op een yogamat.

- Leg je handen op je buik.

- Adem in via je neus en voel je buik ronder worden.

- Adem uit via je mond en voel hoe je buik ontspant.



Deze oefening doe je best vijf minuten.

2. Zwier je benen tegen de muur

Deze oefening stretcht je benen en rug lichtjes en zorgt ervoor dat je helemaal ontspant.

- Lig op de grond, zwier je benen in de lucht, strek ze en steun met je hielen tegen een muur.

- Zoek uit wat je het comfortabelst vindt: met je achterwerk dicht bij of wat verder van de muur?

- Leg je handen op je buik of naast je lichaam, met je handpalmen omhoog.

- Blijf zo 5 tot 10 minuten liggen, terwijl je op je ademhaling focust.



Als je het lastig vindt om met gestrekte benen te blijven liggen, buig je knieën dan even.

3. Sluit af met 'de lijkhouding'



Savasana of de lijkhouding is een yogaoefening die je aan het einde van een yogasessie helemaal tot rust brengt.

- Lig op je rug, eventueel met een kussen onder je knieën

- Laat je armen los naast je lichaam liggen, je handpalmen wijzen naar boven.

- Sluit je ogen, en focus opnieuw op je ademhaling, voel je navel op en neer bewegen.



Doe dit 5 à 10 minuten.



Val niet in slaap. Of toch niet voor je in je bed gekropen bent...