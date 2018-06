In heel wat Limburgse scholen wordt dezer dagen aandacht besteed aan het WK voetbal, dat volgende week van start gaat in Rusland. Zo ook in de Peerse leefschool De Uitvlinder. De kinderen zijn er bezig met een heus project rond het WK en stelden zelfs enkele vraagjes aan Rode Duivel Koen Casteels. De doelman, die als derde keeper mee mag naar Rusland, beantwoordde die in een videoboodschap.